Polfer in cattedra all’Enaip di Morbegno

La Polizia entra a scuola. Ma niente paura, nessun controllo, nessuna infrazione, nessuna multa. Per il secondo anno consecutivo, infatti, gli studenti dell’Enaip di Morbegno sono stati a lezione dalla Polizia Ferroviaria nell’ambito del progetto Train to be cool, imperniato sul tema della sicurezza sui treni e nelle stazioni, ideato dal servizio di Polizia Ferroviaria del Dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. "Il progetto Train to be…cool è un’importante campagna di sensibilizzazione rivolta ai più giovani, con l’obiettivo di renderli utenti più consapevoli dell’ambiente ferroviario – dice Marco Fazio, funzionario del compartimento di Polizia Ferroviaria per la Lombardia -. È stata una grande soddisfazione vedere negli occhi dei ragazzi dell’Enaip di Morbegno, che ringraziamo per averci accolto, l’interesse, la curiosità e, soprattutto, la volontà di impegnarsi per quello che è un obiettivo di tutti: la sicurezza". Due operatori della Polizia Ferroviaria, formati con il supporto degli psicologi del Centro di Neurologia e psicologia medica del Dipartimento della Pubblica sicurezza, hanno accompagnato le studentesse e gli studenti delle classi prime in un interessante percorso. Sono state affrontate le cause principali degli incidenti: distrazione, sottovalutazione del pericolo, sfide o giochi pericolosi, fino ad analizzare alcune imprudenze quali l’attraversamento dei binari, la distrazione derivante dall’utilizzo delle cuffie per ascoltare la musica vicino ai binari o i tentativi di salita a bordo con treno in movimento.