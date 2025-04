Per far vincere la prevenzione in rosa parte Open week salute

Appuntamento con “Open week salute donna“: dal 24 al 30 aprile ci saranno visite gratuite per le donne valtellinesi e valchiavennasche. Consulenze ostetriche gratuite, senza impegnativa ma con prenotazione obbligatoria, nei consultori familiari: questa è l’offerta dell’Asst Valtellina e Alto Lario che ha aderito alla Open week salute donna, lanciata sul territorio nazionale da fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), in occasione della giornata nazionale della salute della donna che ricorre il 22 aprile. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, ha quale obiettivo quello di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile in ogni fase della vita, coinvolgendo gli ospedali del network "Bollino Rosa", ovvero i presidi che hanno ricevuto da fondazione Onda un riconoscimento per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, realizzando percorsi specifici per le donne, del quale fa parte l’Asst Valtellina e Alto Lario.

A partire da giovedì prossimo 24 e fino a mercoledì 30 aprile, nei Consultori familiari di Chiavenna, Sondrio, Tirano, Bormio, Dongo (Como) e Morbegno, le ostetriche saranno a disposizione delle utenti per consulenze su aspetti legati al ciclo di vita, come contraccezione, fertilità, gravidanza, prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, tematiche adolescenziali. Nello specifico, le consulenze saranno garantite a Chiavenna, mercoledì 30 aprile, dalle 8.30 alle 10.30, a Sondrio, giovedì 24 aprile, dalle 13.45 alle 15.45, a Tirano, lunedì 28 aprile, dalle 10 alle 12, a Bormio, mercoledì 30 aprile, dalle 14 alle 16, a Dongo, martedì 29 aprile, dalle 10 alle 12, a Morbegno, lunedì 28 aprile, dalle 13.45 alle 15.45.

Il servizio è completamente gratuito, ma è obbligatorio prenotarsi chiamando lo 0342 643236, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.

Fulvio D’Eri