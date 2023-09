Passo dello Stelvio Riaprono le piste

Si torna a sciare sul passo dello Stelvio, dove gli impianti erano stati chiusi nei giorni scorsi a causa del maltempo che ha investito il Nord Italia e in particolare la Valtellina e la Valchiavenna. Proprio le precipitazioni, che hanno ingrossato fiumi e torrenti, in quota si sono trasformate in candida neve, colmando almeno in parte le perdite avvenute nei giorni caldi di agosto per l’evaporazione. Questa mattina le sciovie Payer e Cristallo riaprono, anche se le discese saranno consentite solo al mattino, dalle 7.30 alle 12.30. Le funivie del Ghiacciaio dello Stelvio funzioneranno in modo continuato fino alle 17, ma l’attività pomeridiana sarà limitata agli escursionisti. "In un ambiente straordinario come quello del Ghiacciaio dello Stelvio, la sicurezza è una priorità – spiegano i responsabili degli impianti – Sciatori e snowboarder sono invitati a rimanere sulle piste tracciate".