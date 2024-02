Nevicate in quota. Felici gli sciatori

Pioggia abbondante sul fondovalle da 2 giorni e fitte nevicate alle quote superiori ai 1700 metri. Diversi i passi alpini chiusi per neve, mentre altri sono transitabili unicamente con le catene montate. A Livigno, Aprica, Valmalenco, Madesimo e Valfurva le forti nevicate rappresentano un’autentica manna per i gestori delle piste da sci che, in molti casi, iniziavano a rappresentare ampi tratti terrosi, quindi chiusi al pubblico perché non più agibili per ragioni di sicurezza. m.pu.