Motrice di Tir perde il rimorchio. Pesanti ripercussioni sul traffico

È stata una giornata di passione quella di ieri sulla strada statale 301 “Del Foscagno”, nonostante l’impegno dei vigili del fuoco volontari di Livigno e degli uomini del Comando provinciale di Sondrio. L’ennesimo incidente che mette in risalto la fragilità del sistema viario della provincia.

Il traffico è andato in tilt verso le 9. Un Tir ha perso il rimorchio sulla statale 301, al chilometro 21,500, all’altezza di Valdidentro. Il camion era carico di pesanti manufatti in cemento. A causa dell’incidente, è stato necessario chiudere temporaneamente il collegamento viario, in entrambe le direzioni, poi si è aperta una corsia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Sondrio con l’autogru (partita dal capoluogo alle 9 e 30), le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. L’operazione per rimuovere il mezzo pesante è stata lunga e molto difficoltosa.

Carlalberto Biasini