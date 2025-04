Monte Salute, l’ex manicomio ha un futuro

Primo momento di condivisione pubblica del progetto Monte Salute destinato a trasformare e a ridare vita a un’area di pregio, con vista sul capoluogo. L’invito alla cittadinanza è per dopodomani nella cornice di Castello Masegra. “Raccontare un luogo poetico. Poesia, immagini e narrazioni su Colle Moncucco“ è il titolo scelto per l’incontro che si svilupperà attraverso linguaggi diversi, tra parole, musica e arte, per presentare la salute mentale da più punti di vista. Monte Salute, progetto del Comune di Sondrio, finanziato attraverso la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile con fondi strutturali europei, è finalizzato infatti a far tornare accessibili e inclusivi gli spazi che una volta erano quelli del “manicomio“, secondo una nuova visione di politiche integrate che offrono risposte puntuali a bisogni emergenti quali l’assistenza agli anziani e alle persone fragili, il sostegno a famiglie disgregate o in difficoltà economica ma anche opportunità in termini di servizi abitativi, di accoglienza, di formazione e startup lavorativo per i giovani. Una strategia di sviluppo urbano sostenibile che vede il Comune di Sondrio quale ente attuatore, Asst, Ats Montagna, Provincia, Camera di Commercio e Terzo settore come partner, con 15 organizzazioni coinvolte nella coprogettazione. Nell’androne Guicciardi, alle ore 17,30, saranno il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini e il direttore sociosanitario di Asst Valtellina e Alto Lario Roberta Trapletti ad aprire l’incontro. Seguirà la presentazione del progetto Monte Salute a cura di Luca Verri per il Comune di Sondrio e di Massimo Bevilacqua, per il Consorzio Sol.Co Sondrio. La mostra “Cambio di rotta“ con le opere realizzate dai pazienti dei Centri psicosociali del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asst Valtellina e Alto Lario sarà introdotta dal direttore Paolo Risaro. Dopo l’arte, toccherà alla poesia di Giacomo Gusmeroli e alla musica di Paolo Laboule Novellino. L’incontro sarà preceduto da una visita guidata gratuita agli spazi esterni dell’ex ospedale psichiatrico di Sondrio. I posti sono limitati, quindi la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata a questo link: https://bit.ly/3EgT6Ui Per ulteriori informazioni: info@montesalutesondrio.it. Sara Baldini