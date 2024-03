Minacce e maltrattamenti . Applicati due braccialetti

Seconda applicazione del braccialetto elettronico antistalking nel Comasco, in due soli giorni. Nell’ultimo caso, il destinatario è un uomo italiano di 54 anni di Carbonate, a cui è stato applicato l’apparecchio che ne limita gli spostamenti, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip di Como.

La misura è stata eseguita venerdì dai carabinieri di Mozzate, contestualmente all’allontanamento dalla casa familiare. Le indagini sono partite dalla denuncia per maltrattamenti presentata ai carabinieri dalla moglie dell’uomo, una trentacinquenne, che ha raccontato diversi episodi di violenza fisica che avvenivano tra le mura domestiche. Al momento dell’esecuzione del provvedimento, l’uomo ha raccolto i suoi effetti personali e trasferito il domicilio in un’altra località: da qui, potrà muoversi liberamente, ma sempre mantenendo una distanza di almeno cinquecento metri dai luoghi in cui la moglie vive e lavora. Oltre all’applicazione del braccialetto, l’indagato dovrà anche rispettare l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per più giorni la settimana.

Un identico provvedimento è stato eseguito la scorsa settimana dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, nei confronti di un giardiniere di 44 anni di Mariano, anche in questo caso per violenze e maltrattamenti nei confronti della moglie da cui si era separato lo scorso anno, tempestata di messaggi, insulti e minacce, con anche l’invio di foto con stracci insanguinati. Minacce che, in alcuni casi, si erano estese anche ai familiari della donna. In entrambi i casi, dopo l’esecuzione della misura, gli indagati saranno interrogati dal giudice. Pa.Pi.