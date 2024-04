Mascotte olimpiche in piazza

Quindici attività con prenotazione obbligatoria, decine di proposte libere tra le quali scegliere, 11 tra bar e ristoranti con menù a tema: “Sondrio ti prende per la gola”, è l’evento d promosso dal Comune di Sondrio, in programma sabato 13 e domenica 14 aprile, con la sua variegata offerta di benessere, natura, cultura ed enogastronomia. Oltre alle nuove proposte e alla partecipazione di Lucia Cuffaro, “Sondrio ti prende per la gola”, nella giornata di domenica, accoglierà le mascotte di Milano Cortina, Tina e Milo. I 2 ermellini saranno alle 11.30 in piazza Campello, alle 14.30 alla passerella Cassandre, alle 15.30 ai Giardini Sassi e alle 16 in piazza.