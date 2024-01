L’elefante Elmer dai mille colori e disorientato

Si chiude con “Elmer l’elefante variopinto“ il calendario di eventi della rassegna Magico Natale. Alle 16 di oggi con ingresso libero fino a esaurimento posti nella sala conferenze del Broletto è in programma lo spettacolo per bambini della Compagnia Montessori & Brandao in collaborazione con la biblioteca ragazzi Paternicò Prini. Ispirato al racconto omonimo di David Mc Kee, si racconta la storia di Elmer un elefante non grigio come tutti gli altri, ma rosso, giallo, verde, rosa e stanco di essere diverso. Decide di mettersi in viaggio per trovare una soluzione al suo problema, ma capirà che è proprio nella sua diversità che sta la ricchezza.