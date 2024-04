Le visioni di Lavorato in 40 opere

Le “Personali visioni“ di Franca Lavorato, artista nata in Calabria ma pavese d’adozione, racchiuse in 40 opere dalle atmosfere oniriche e cromìe evocative, selezionate dal suo vasto repertorio che include dipinti a olio e chine, saranno in mostra da oggi al 3 maggio a Santa Maria Gualtieri. L’esposizione porta al pubblico tecniche e soggetti frutto della continua sperimentazione dell’artista, che vanno dagli oli su tela di lino dalle grandi dimensioni come “La Festa Interrotta“ (280x200cm), alla commistione di china e acrilico su cartoncino cotonato dal medio e piccolo formato, ricco di fuggevoli dettagli.