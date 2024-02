La solidarietà in scena con “L’antifurto“. Un sostegno alla Cri

Questa sera è di scena la solidarietà in auditorium a Casatenovo. Gli Amici del Teatro e dello Sport di Monticello Brianza portano sul palco “L’antifurto“ una commedia brillante in due atti: l’intero ricavato dell’ingresso a offerta libera è per i volontari della Croce rossa italiana di Casatenovo, a sostegno delle attività di soccorso ed educazione alla salute e alla prevenzione che svolgono su tutto il territorio. L’appuntamento è per le 21. Durante la serata, inoltre, 5 spettatori hanno la possibilità di assistere a tutti i retroscena dello spettacolo insieme agli attori.