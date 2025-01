La prima del Gran galà dello sport. Grosio onora i suoi campioni. Su tutti l’azzurro Martino Pini

Grosio premia i "suoi" atleti migliori, quelli che sono riusciti a mettersi in mostra al di fuori dei confini provinciali e regionali. Ottimo successo per la prima edizione del Gran galà dello sport. C’è in Italia un calciatore grosino che, nelle giovanili dell’Inter, sta facendo faville e che è uno degli attaccanti italiani più forti della sua età. È Mattia Mosconi, attaccante moderno, partito piccolissimo da Grosio. Nel suo palmares anche un titolo europeo con la nazionale under 18 da protagonista. "Nel 2025? Vorrei vincere di nuovo l’Europeo con la nazionale Under 19 e conquistare lo scudetto con la Primavera dell’Inter. Il sogno? Debuttare in serie A". Paolo Bonola è invece un fortissimo pallavolista, professione centrale, che quest’anno gioca a Reggio Emilia. Oltre a questo è laureato in Scienze della nutrizione umana all’Università S.Raffaele di Roma, Paolo è anche preparatore atletico essendo laureato anche in Scienze delle attività motorie e sportive all’Università Statale di Milano. Quando si dice che sport e istruzione possono andare a braccetto. Altro big è Martino Pini, ormai una stella dell’handbike italiana, capace di mettersi al collo a Parigi l’argento in staffetta, un fantastico bronzo nella cronometro e di centrare la 5^ piazza nella prova su strada. E nei Mondiali di Zurigo ha conquistato la seconda piazza nella prova in linea. Ormai è un big. E nel ciclismo è esploso il talento di Monica Trinca Colonel che, dopo essere stata fortissima da ragazzina ed aver poi abbandonato le corse per qualche anno, è ritornata l’anno scorso diventando professionista e levandosi già ottime soddisfazioni. Infine sono state premiate le ragazze della Pallavolo Altavalle, campionesse regionali dei giochi studenteschi, il Grosio Ciclismo con Caterina Bianconi e Stefano Strambini; il portiere della Sanremese Federico Maffi. F.D’E.