Sondrio, tredici sciatori caduti sulle piste e poi soccorsi nel fine settimana

Sondrio – Sono tredici gli interventi di soccorso del 118 sulle piste da sci tra sabato e domenica. In quasi tutti i casi le conseguenze non sono state gravi ma hanno comportato il trasporto in Pronto soccorso, anche con l’elicottero.

Come sabato a Valfurva, per recuperare uno sciatore di 55 anni infortunato sulla pista Debora Compagnoni, portato all’ospedale di Sondrio. Stessa situazione per un 50enne caduto sulla pista Lago Azzurro di Madesimo sabato mattina, trasportato in ambulanza a Chiavenna. Gli sciatori coinvolti sono uomini e donne dai 22 ai 55 anni che hanno chiesto aiuto a Livigno, Valdisotto, Valfurva, Bormio, Madesimo e Chiesa Valmalenco.