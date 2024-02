In marcia per la pace: "Basta guerre"

Nuova proposta del gruppo “In cammino per la pace“, con il sostegno di Legambiente Busto verde. Un pomeriggio per dire no a ogni conflitto nel mondo, per fermare la corsa al riarmo e la distruzione del pianeta. In che modo? Attraverso una "piccola marcia della pace": sabato 24 febbraio, partenza alle 15 dalla Corte del ciliegio (viale Lombardia 55) e arrivo alle 16.30 a Fagnano (Varese), all’Approdo di Calipolis (via Colombo 80). Ci saranno testimonianze, canti e the. "In Siria 13 anni di guerra, in Ucraina il 24 febbraio saranno due, il 7 ottobre l’attacco di Hamas", dice Flavio Castiglioni (nella foto), fra i promotori.