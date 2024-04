Il turismo guarda al futuro . È nata la nuova Azienda di promozione e formazione

La provincia di Sondrio ora ha una regia turistica: Apf Valtellina. A palazzo Muzio è stata presentata ufficialmente ieri l’anima "turistica" della nuova Azienda di promozione formazione della provincia alla presenza di Davide Menegola, presidente della Provincia, Elio Moretti (foto), presidente del Consiglio di Amministrazione di Apf ed Evaristo Pini, direttore di Apf. Apf è un’azienda speciale della Provincia che si occupa anche della parte di promozione territoriale.

L’indirizzo strategico viene definito da un comitato, presieduto dal presidente della Provincia, composto da sei membri: Fernando Baruffi (vicepresidente Bim), Claudio Palladi (presidente del Distretto agroalimentare di qualità), Roberto Galli (presidente di Federalbergh), Sergio Schena (membro CdA di Fondazione Milano Cortina), Francesco Romualdi (presidente del Consiglio comunale di Sondrio), Marco Bonat (Segretario Generale della Cciaa). In questi primi mesi di operatività Apf Valtellina ha dato continuità al lavoro di promozione territoriale portato avanti negli ultimi anni da Valtellina Turismo, da cui di fatto Apf Valtellina riceve il passaggio di testimone. "La Provincia - ha dichiarato Menegola - ha individuato nell’Apf il supporto strategico e operativo per quanto riguarda i settori della formazione e della promozione territoriale. Apf, grazie all’ascolto e al confronto, dovrà supportare tutti gli operatori, le attività economiche, le istituzioni così come il vasto mondo dell’associazionismo in un percorso di crescita culturale e professionale perché tutti i servizi alla base dell’accoglienza si evolvano in termini qualitativi". "C’è molto lavoro da fare e risultati ambiziosi di lungo periodo potranno essere raggiunti soltanto con intelligenti sinergie e concreta volontà di costruire un modello di cooperazione - ha detto Moretti -. Ci stiamo avvicinando sempre di più alle Olimpiadi, un appuntamento storico per la nostra destinazione e, ovviamente, molte attività strategiche di programmazione sono legate ad esse. Apf ha però una visione di lungo termine e pertanto siamo già proiettati al post Giochi".

Fulvio D’Eri