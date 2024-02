Il Comune investe nelle frazioni

Ben 350mila euro per rendere più sicuro il territorio. Con tre diversi interventi l’amministrazione comunale di Sondrio metterà a breve in sicurezza zone critiche già interessate da episodi di caduta massi nella frazione di Ronchi, lungo le strade comunali tra Ponchiera e Arquino e tra Vesolo e Ligari. Gli interventi di manutenzione diffusa sono finanziati con fondi del Pnnr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per l’intero importo di 350mila euro. "Grazie alla disponibilità di queste risorse finanziarie riusciamo a realizzare opere fondamentali per la stabilità dei versanti – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Del Marco (nella foto) –. Il territorio montano è fragile e necessita di una regolare manutenzione per evitare che l’incuria o eventi atmosferici particolarmente violenti causino danni o addirittura tragedie. Come Amministrazione comunale stiamo monitorando tutte le zone critiche, principalmente nelle frazioni, per intervenire puntualmente".

Nello specifico, a Ronchi si andrà a completare l’installazione di barriere paramassi alte quattro metri per una lunghezza di 30. Lungo la strada comunale fra Ponchiera e Arquino, per oltre 250 metri, le opere serviranno a proteggere da eventuali distacchi. Infine, a lato della strada comunale tra Vesolo e Ligari verrà posizionata una barriera di 60 metri e alta quattro. Potendo già disporre delle risorse finanziarie, si procederà celermente per indire la gara di appalto e aggiudicare i lavori entro il 18 marzo. Gli interventi inizieranno a primavera per concludersi entro fine anno.

F.D’E.