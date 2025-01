Fondi per ripristinare i sentieri all’Alpigia e in località Sorboggia

La Comunità montana della Valchiavenna stanzia fondi per la sistemazione dei sentieri a Piuro e Samolaco: come previsto dall’accordo di programma per la gestione associata della rete sentieristica, firmato da tutti i comuni della valle del Mera, ha infatti deliberato, al termine della giunta di fine anno, per i comuni di Piuro e Samolaco, un contributo straordinario di 21mila euro da investire in lavori inerenti la tenuta dei sentieri.

L’articolo 7 dell’accordo, infatti, prevede che "in caso di interventi urgenti di manutenzione straordinaria (crolli di muri, caduta massi, rifacimento ponticelli, calamità…) dei sentieri (inseriti in uno specifico elenco) che per la loro entità non possono rientrare nei finanziamenti dell’accordo di programma, la Comunità montana, su richiesta del comune interessato, potrà contribuire fino al 70% dei costi dell’intervento comunale per progetti il cui costo massimo non potrà superare la somma di 15mila euro". Sempre nei limiti della disponibilità di bilancio.

Per il Comune di Piuro sono stati stanziati 10.500 euro "per interventi di manutenzione straordinaria – come si evince dalla delibera – di riferimento del ponte pedonale in località Alpigia" e altrettanti sono stati stanziati per il comune di Samolaco, che richiedeva un contributo per interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della viabilità del sentiero per la località Sorboggia, interrotta dalla caduta massi". Intervento necessario per poter poi procedere con ulteriori lavorazioni aggiuntive (per un importo di 40mila euro) e provvedere con il completamento dei lavori".

I sindaci dei due comuni in questione potranno così eseguire quei lavori necessari per il ripristino completo dei due sentieri in oggetto.

"I lavori al sentiero di Savogno, dal costo complessivo di 35mila euro – ha detto il sindaco di Piuro, Omar Iacomella, in un post sui social – potranno così partire subito, già nei prossimi giorni (appena le condizioni meteo lo consentiranno, ndr), mentre il lavoro del ponte dell’Alpigia dovrà essere progettato e appaltato nella stagione primaverile".

Fulvio D’Eri