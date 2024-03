“Fare collettivo“. Esposizioni alla vetrina di Palazzo Galeano

Con l’apertura di ieri sera della mostra Yours mine, opera del collettivo Rm esposta alla vetrina in corso Umberto, si inaugura la nuova stagione espositiva di Platea. “Fare collettivo“ porta a Lodi 5 collettivi artistici diversi, per 4 esposizioni alla vetrina di Palazzo Galeano in Corso Umberto, che si susseguiranno fino a dicembre, e una permanente nello spazio a Platea Project, in via Maddalena. Qui si è tolta la mostra “Vento SW 2km/h debole, Lodi, 28 ottobre 2023“ di Mariateresa Sartori, per far spazio a Palazzo Bronzo, collettivo genovese che organizza una struttura installativa in crescita.