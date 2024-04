Fabio Concato & i Musici in concerto. Cornice il Fraschini

Appuntamento a Pavia con la grande musica italiana d’autore alle 21 di giovedì, quando il teatro Fraschini ospiterà Fabio Concato & i Musici in concerto, in un viaggio improntato sulla musica e sulla parola, tra sorprese e nuovi arrangiamenti. Fabio Concato è una delle più belle certezze della nostra musica d’autore e un grande interprete della scena musicale italiana, che crede ancora nella poesia adagiata su armonie non banali, che hanno, a tratti, una "stretta familiarità" con il jazz. Nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni.