Esibizionista nudo sul lungolago di Lecco e Malgrate

Prima un giretto sul lungolago, poi un bagno fuori stagione, rigorosamente nudo. Ieri un ragazzo ha suscitato scompiglio mentre si aggirava nudo sul lungolago di Malgrate prima e di Lecco poi dopo aver attraversato il Ponte Nuovo. Si è anche immerso velocemente in acqua, sotto lo sguardo degli increduli e divertiti passanti. Qualcuno si è scandalizzato del gesto, ma in realtà pochi, i più hanno sorriso. Il motivo della sfilata nudista non si sa, come non si conosce l’identità del naturista, che magari ha perso una scommessa oppure era il protagonista di una goliardata. Di certo gli è andata bene che non ci siano più le stagioni di una volta, perché nonostante siano i giorni della merla, che dovrebbero essere i più freddi, la colonnina del termometro superava i 10 gradi.