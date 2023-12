Escursioni su due ruote fra la neve

Con il periodo delle festività Apt Sondalo con “Fatbike Emotion” di Santa Caterina e “The way to go” di Laura Besseghini (accompagnatrice di Media Montagna) propongono 3 imperdibili avventure da vivere nella innevata Val di Rezzalo. Si tratta di 3 esperienze organizzate per gli amanti della natura nel contesto fiabesco della valle incantata del Parco nazionale dello Stelvio Lombardia, vestita in tutto il suo bianco splendore. Questi gli appuntamenti su 2 ruote da non perdere a cavallo fra dicembre e gennaio: 27 dicembre, 4 gennaio e 6 gennaio.