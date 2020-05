Sondrio, 29 maggio 2020 - La Valle “osservata speciale”. Sondrio è stato scelto, insieme ad altri sette Comuni della provincia di Sondrio (Bormio, Cercino, Cosio Valtellino, Montagna in Valtellina, Morbegno, Traona e Tresivio), su un totale di duemila in Italia, per l’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da Coronavirus che ha lo scopo di verificare quante persone abbiano sviluppato gli anticorpi, anche in assenza di sintomi. L’indagine è stata promossa dal ministero della Salute, su indicazione del Comitato tecnico scientifico, con l’Istat, l’Istituto nazionale di statistica.

Il test viene eseguito su un campione di 150mila persone, circa 500 nella nostra provincia, distribuite per sesso, età e attività svolta. I risultati dell’indagine, diffusi in forma anonima, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei.

Partecipare non è obbligatorio ma per ottenere risultati affidabili è fondamentale che le persone selezionate aderiscano. In questi giorni la Croce rossa italiana sta chiamando chi fa parte del campione da un numero che inizia per 065510 per fissare un appuntamento per il prelievo del sangue, che potrà essere eseguito presso uno dei centri individuati oppure a domicilio nei casi di soggetti fragili.

La Regione Lombardia comunicherà l’esito dell’esame a ciascun partecipante: in caso di diagnosi positiva l’interessato sarà posto in isolamento domiciliare e contattato per eseguire il tampone naso-faringeo che verifichi l’eventuale stato di contagiosità. Per l’intera procedura la riservatezza sarà totale, garantita da un numero di identificazione anonimo per acquisire l’esito del test.