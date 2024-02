Convegno su Matteotti per il centenario della scomparsa

Il Comitato comasco per il centenario di Giacomo Matteotti, nell’ambito dei suoi scopi istituzionali di celebrazione del centenario della scomparsa del deputato socialista, ha organizzato per sabato 10 febbraio alle 9.30, a Como nel Salone di Villa Gallia in via Borgovico 154, il convegno “Territorio e amministratori“. Le relazioni e gli interventi partiranno dall’insegnamento di Matteotti come amministratore e, anche attraverso il ricordo di amministratori pubblici comaschi, arriveranno ai temi politici attuali del regionalismo e delle autonomie locali.