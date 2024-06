Sondrio, controlli anti-bivacco: trovato con un coltello e un’accetta

Sondrio – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati soprattutto nelle ore notturne nelle zone centrali, nei giorni scorsi, personale della Squadra Volante della Questura di Sondrio, è intervenuto in via Maffei, nell’area condominiale di uno dei palazzi della zona in cui erano presenti tracce di un bivacco, rinvenendo, a seguito di una segnalazione, un’arma da taglio nascosta in una felpa.

Infatti, da un attento controllo, è stata notata anche una porta danneggiata con vetri rotti e meccanismo di chiusura forzato. All’interno del locale era presente un cittadino, extracomunitario, di trentasette anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, che alla vista degli agenti ha cercato di allontanarsi e nel contempo ha tentato di nascondere dietro la schiena un coltello.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un’accetta dalla lunghezza di 41 cm e di un coltello.