Ciclabili: arrivano fondi alla Cm

Quasi due milioni e mezzo per realizzare alcuni progetti strategici. La Cm di Morbegno ha ricevuto comunicazione di contributi per un totale di due milioni e 450 mila euro nell’ambito del Bando Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo e del Programma Aqst 2023. "Ringrazio Regione, Provincia e Fondazione Cariplo per questi importanti contributi a sostegno di progetti per lo sviluppo del nostro mandamento - sottolinea il presidente Emanuele Nonini -. Superare il nodo di Desco significa dare continuità al Sentiero Valtellina, potenziando un itinerario sempre più apprezzato. Poter contare sull’aiuto degli Enti superiori è fondamentale per dare attuazione a progetti che l’ente non potrebbe sostenere con le sue sole forze". La Cm si è vista assegnare un milione sul Bando Emblematici, con quote di 150 mila euro di Fondazione Cariplo e 850 mila euro di Regione. Il progetto per la realizzazione del nuovo tratto del Sentiero tra Paniga e Desco, Morbegno, è risultato uno degli 8 interventi finanziati in Valle. Per lo stesso intervento, la Provincia ha stanziato 350 mila euro sul programma dell’accordo quadro di sviluppo territoriale, finanziato dai fondi del demanio idrico, e ulteriori 1,1 milioni per l’installazione di ricariche elettriche per le e-bike sul Sentiero Valtellina, per il nuovo tratto di ciclabile a collegare il conoide del Tartano e per la riqualificazione energetica della sede dell’ente. Un nodo difficoltoso da sciogliere, al quale si lavora da alcuni anni, per l’instabilità del versante che sovrasta la ciclabile tra Paniga e Desco: una volta terminato l’intervento di messa in sicurezza, avendo a disposizione questi fondi, la Cm potrà dare avvio all’intervento e completare il Sentiero unendo il tratto che arriva a Morbegno con quello che prosegue da Ardenno, eliminando i rischi che l’attraversamento della statale 38 comporta. F.D’E.