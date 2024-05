Che piacere prendere un caffè chiacchierando con le scrittrici

Tre incontri con le autrici e altrettanti caffè offerti dalla biblioteca: è il programma di sabato 4 maggio nel parco della "Augusto Marinoni" di via Cavour. Si comincia alle 11 con la presentazione di "La ballate dei padri infedeli" (ed. Sonzogno), di Rosa Teruzzi (nella foto), vicenda che vede Libera Cairati (la Miss Marple del Giambellino) impegnata con le socie di sempre, la madre Iole e la Smilza, a scovare un rapinatore mascherato, il Gatto con gli stivali, che potrebbe essere suo padre. Si prosegue nel pomeriggio alle 16 con "Meno male che ci siete voi" (ed. Garzanti), il libro in cui Amanda Colombo trasfonde la passione con cui esercita la professione di libraia, che non è solo un inno alle "farmacie della mente", ma soprattutto una storia di amicizia e crescita che passa attraverso il dolore e rifiorisce grazie alla carta stampata.

Alle 17.30 il tris si completa con "Contenti tutti" (ed. Mondadori), l’ultima "commedia non romantica" che parla d’amore di Laura Campiglio. L’autrice, attraverso la "rivoluzione silenziosa" di Elena Alberti, protagonista di una fuga da casa e ritorno "da straniera", delinea il ritratto di una famiglia allargata, specchio di ogni famiglia, prima sorretta dall’utopia del "tutti felici e contenti", che virerà in un più realistico "contenti tutti".

Gli incontri saranno moderati dalle ragazze del gruppo bibliogiovani. L’ingresso è libero. Ch.S.