Capodanno nel salotto buono. Con dj set e musica dal vivo

SONDRIOL’invito è rivolto a tutti, sondriesi e no, perché salutare insieme l’anno nuovo in un clima di festa e allegria, ballando e cantando a squarciagola, è quanto di più beneaugurante ci sia. Dalle 22.30 in piazza Garibaldi martedì prenderà il via il conto alla rovescia del "Capodanno in piazza" promosso dall’amministrazione comunale. "È ormai un appuntamento fisso molto atteso dai cittadini - sottolinea il vicesindaco e assessore Francesca Canovi -: ritrovarsi con familiari e amici insieme a tante altre persone è diventata una piacevole consuetudine. L’arrivo del nuovo anno è sempre carico di aspettative e la festa che lo accompagna è un bel momento da condividere: l’invito che rivolgiamo è di trascorrere in città le ultime ore del 2024 per accogliere tutti insieme il 2025 in allegria". Come negli anni scorsi non verranno sparati fuochi d’artificio, a tutela degli animali, e sarà fatto divieto di portare in piazza bottiglie e bicchieri di vetro. Fino a notte fonda la centralissima piazza del capoluogo, illuminata e festosa, sarà inondata di musica. Sul palco si susseguiranno il dj set, ad aprire la serata, quindi lo spettacolo dal vivo con i Mascalzoni, che proporranno le hit più ballate della dance dagli anni Novanta ai Duemila e Misty Party Band con i grandi successi degli anni Duemila. Le iniziative per le festività natalizie non andranno in archivio con il nuovo anno: si arriverà fino all’Epifania e oltre.