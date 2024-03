Campo da calcio. L’ex Pignone cede al Comune

Il Comune di Talamona acquista dalla Baker Hughes il campo da calcio ponendo fine al comodato gratuito in vigore da decenni. "È con viva soddisfazione che comunichiamo di aver trovato un’intesa con la società Baker Hughes per la cessione a titolo oneroso della porzione di terreno ove insiste il campo da calcio, adiacente allo stabilimento di Talamona. Assolti gli adempimenti amministrativi nei primi mesi del 2024, ora sarà perfezionato l’atto di acquisto - dice il sindaco di Talamona Davide Menegola -. Lo spirito di collaborazione che si è instaurato e consolidato nel tempo tra la direzione dell’azienda e questa amministrazione comunale ha posto le basi che chiuderanno il comodato gratuito che è in vigore da ormai quarant’anni. Di questo dobbiamo un ringraziamento particolare all’ingegner Teresa Pucci, direttore dello stabilimento, che si è sempre interposta come canale privilegiato di dialogo con i vertici di Firenze, che ancora una volta hanno dimostrato vicinanza e sensibilità alle esigenze della comunità talamonese".

"Siamo molto contenti dell’esito positivo della cessione al Comune di Talamona – dice Teresa Pucci -. In linea con la nostra responsabilità sociale, l’impegno nei confronti delle comunità dei territori in cui siamo presenti con i nostri stabilimenti è un elemento centrale. L’attività sportiva e lo sviluppo dei giovani, in particolare, sono parte integrante della nostra cultura aziendale e siamo felici di contribuire con questa operazione ancora di più al benessere dei giovani".