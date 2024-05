Butta la droga dal finestrino. Scatta l’arresto in flagranza

A maggio dello scorso anno era stato arrestato in quanto trovato in possesso di quasi un etto di sostanze stupefacenti. Ora Adil Essaknassi, marocchino senza fissa dimora di 38 anni, è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con rito abbreviato, nel processo che si è svolto davanti al giudice per l’udienza preliminare di Sondrio. In particolare Essaknassi era stato sorpreso con due involucri di cellophane trasparente contenenti cocaina ed eroina, custoditi nella Fiat Bravo di cui si era fatto trovare alla guida.

Le analisi disposte dalla Procura avevano quantificato il peso della droga in 50 grammi di cocaina e 40 di eroina, corrispondenti nel primo caso a 229 dosi singole medie e a 44 nel secondo caso. Lo stupefacente era stato lanciato fuori dall’abitacolo della macchina da Essaknassi quando aveva visto una pattuglia della polizia di Stato avvicinarsi, ma gli investigatori della Questura di Sondrio avevano visto i sacchetti gettati dal finestrino e li avevano recuperati, potendo così procedere nell’immediato all’arresto in flagranza.