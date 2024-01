Burattini, che passione. La rassegna per i bambini

La prima edizione nel 2023 è stata un successo, con il tutto esaurito in ciascuno dei quattro spettacoli proposti. “Burattini in Città“ torna con una seconda stagione che presenta un’offerta più ampia: saranno cinque gli spettacoli, ognuno proposto in due repliche, per un totale di dieci rappresentazioni. Si parte domenica 7 con “E vissero felici e contenti“ della Compagnia Cortesi di Bergamo (nella foto). Destinatari della rassegna sono gli spettatori più piccoli insieme alle loro famiglie. "Un segmento di pubblico e della città abbastanza trascurato negli anni scorsi - commenta l’assessore alla cultura Enzo Laforgia - l’obiettivo è anche un’educazione allo spettacolo pubblico".

La direzione artistica è affidata al Teatro dei Burattini di Varese, nato a fine anni Settanta sul territorio grazie a Chicco Colombo. "Vogliamo tenere viva la tradizione dei burattini, che a Varese ha una lunga storia nel passato e continua ad averla nel presente - ha detto -. Avremo burattinai che arrivano da tutte le parti d’Italia e propongono spettacoli con le loro maschere protagoniste". In scena rappresentazioni di teatro di burattini tradizionali in baracca. Gli spettacoli si terranno tutti di domenica, al Miv di via Bernascone in orario mattutino, alle 10 e alle 11.30.

Dopo la data inaugurale si prosegue il 28 gennaio con “Il rapimento del principe Carlo“ del Teatro del Drago di Ravenna. Il 4 febbraio “Le avventure di Pulcinella“ messe in scena dalla Compagnia Orlando della Morte di Milano. Il 18 febbraio “Il cane infernale“ proposto dal Teatro Medico Ipnotico di Parma. Si chiude il 3 marzo con la Compagnia Roggero di Barzola di Angera con il “Principe ranocchio“. Prevendita alle biglietterie del multisala, biglietto a 8 euro.

Lorenzo Crespi