Brescia “Indovina chi viene al cinema”

Indovina chi viene al cinema: al Nuovo Eden parte la rassegna cinematografica fruibile per tutti. L’iniziativa è promossa da Fondazione Brescia Musei con l’assessorato ai Servizi Sociali e alle Politiche per la Famiglia del Comune di Brescia, in collaborazione con i Centri Socio Educativi San Giuseppe, Fobap e La Mongolfiera. Il progetto prevede la proiezione di tre film adatti a tutti i pubblici, compresi quelli più fragili e con particolare attenzione alle persone con disabilità intellettive o fisiche, come possono essere gli utenti dei Centri socio educativi.

La sala cinematografica del Nuovo Eden di via Nino Bixio a Brescia per l’occasione adotterà alcuni accorgimenti per trasformarsi in un ambiente idoneo ad accogliere ogni tipo di pubblico: luci soffuse, volumi ridotti, due pause durante la proiezione ed un accompagnamento alla visione a cura degli operatori renderanno il momento della proiezione accessibile e piacevole a tutti. In calendario ci sono “La quercia e i suoi abitanti“ oggi alle 10 (candidato come Miglior Documentario ai César 2023). “C’era una volta e c’è tuttora... una grande quercia, vecchia ben 210 anni, diventata pilastro e punto di riferimento per un intero microuniverso di piccoli abitanti“; il 9 aprile è in programma “L’ultima luna di settembre“, una storia sull’infanzia e la genitorialità, tra gli incantevoli paesaggi della Mongolia; il 7 maggio, sempre alle 10 sarà la volta di “Last Film Show“, opera prima di Pan Nalin, film della selezione ufficiale al Giffoni Film Festival, che narra la storia di Samay, un bambino indiano di nove anni che, conquistato dalla magia del cinema, muoverà mari e monti pur di inseguire i suoi sogni in 35 mm.

F.P.