Bormio (Sondrio), 18 agosto 2019 - Bormio, le sue terme, gli splendidi paesaggi montani, le passeggiate e l’incantevole paese: una meta imperdibile per tanti turisti, tra cui vip e influencer che quest’estate la stanno decisamente prendendo d’assalto, offrendo un’ottima pubblicità sui social network, Instagram su tutti.

Le foto che ritraggono bellezze e fusti nostrani, spesso mezzi nudi e con forme e muscoli rigorosamente in bella vista, stanno spopolando sul social del momento. Immersi nei fanghi o nelle acque termali, in sella alla bicicletta o a camminare in montagna, poco cambia: il risultato sono una pioggia di like. Il tutto con gli immancabili hashtag #Qcterme e #Bormio. L’ultima in ordine di tempo a farsi immortalare, bellissima e sensuale, in vacanza nella Magnifica Terra (e mai soprannome fu più azzeccato) è Aida Yespica, showgirl venezuelana, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha trascorso un periodo di vacanza a Bormio insieme al fidanzato Geppi Lama, imprenditore di successo. Lui, però, negli scatti pubblicati sulla sua pagina ufficiale di Instagram non compare. Nelle foto Aida sfoggia un fisico perfetto mentre passeggia in montagna, ma soprattutto, mentre si concede momenti di relax alle terme. E una foto della modella 37enne ha fatto impazzire tutti i suoi fan, diventando ben presto virale: il suo perfetto lato B immerso nei fanghi termali, alle spalle le montagne valtellinesi.

Ma non si tratta dell’unico personaggio famoso che questa estate ha scelto la Magnifica Terra per le sue vacanze all’insegna di relax e natura. Tanti, infatti, gli influencer che si sono fatti immortalare in Alta Valle, tronisti, opinionisti e anche una vincitrice di Miss Italia. Partiamo proprio da quest’ultima: è immersa nelle acque termali di Bormio in una foto postata su Instagram Alice Sabatini, 22 anni, vincitrice della 76ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2015. In uno scatto molto romantico abbracciata al fidanzato si è mostrata anche Giulia Gaudino, una delle influencer più popolari del nostro Paese con 577mila follower su Instagram. E ancora: in versione sportiva a Bormio anche Tommaso Zorzi, star dei social e personaggio televisivo, classe 1995, protagonista del reality di Mtv «Riccanza». In bici e alle terme anche Claudio Sona, primo tronista gay della storia di “Uomini e Donne”. Tronista è stato anche Marco Cartasegna, belloccio televisivo che ha deciso in un video di mostrare, con somma gioia delle sue fan, il fisico scolpito e buttarsi in un torrente gelato.