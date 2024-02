Artigiani in udienza dal Papa

Un’emozione fortissima per i 170 artigiani lecchesi che hanno incontrato papa Francesco in occasione dell’udienza che il pontefice ha dedicato agli artigiani italiani. I 170 artigiani lecchesi, guidati dalla presidente Ilaria Bonacina e dal segretario generale Matilde Petracca, sono stati i delegati più numerosi. "L’uso delle tecnologie ha accresciuto le possibilità del settore, ma è importante che non finiscano per sostituire la fantasia dell’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio – è stato il messaggio affidato loro dal pontefice –. Le vostre attività valorizzano l’ingegno e la creatività umana".