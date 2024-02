Davanti al Museo di fineguerra di Dongo, mostrati ai partecipanti i

segni delle pallottole che si possono identificare sulla spalletta del lungo lago della colonna di Mussolini in fuga. Anpi Morbegno propone il docufilm “Potenti in fuga” il 15 febbraio al riCircolo Acli, in via Beato Andrea 16, inizio 20.30.