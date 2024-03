Al Fraschini “Il giuocatore“ di Goldoni

Questa sera alle 20,30, al teatro Fraschini, va in scena “Il giuocatore“, commedia di Carlo Goldoni per la regia di Roberto Valerio. Il lavoro, inserito nella stagione di prosa, quando si sono da poco festeggiati i 300 anni dall’immatricolazione a Pavia del commediografo, racconta crudelmente la giornata tipo, dall’alba al tramonto, di un giovane borghese, Florindo, completamente asservito al gioco, senza altri orizzonti. Goldoni conosce i meccanismi mentali del giocatore patologico e dipinge l’ambiente, fidanzate, amici veri e finti, servitori approfittatori e protettori, svelando le trappole in cui il ludopatico cade trascinando chi lo circonda.