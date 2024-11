Accademia del pizzocchero in cattedra ad Artigiano in fiera

La provincia di Sondrio non mancherà neppure quest’anno all’Artigiano in Fiera che prende il via nel fine settimana a FieraMilano Rho-Pero. All’interno del padiglione 6 si troverà il Villaggio Valtellina: un’area di circa 370 metri quadrati con gli stand di promozione turistica di APF Valtellina - per l’occasione caratterizzato da un importante richiamo alle Olimpiadi invernali 2026 - e di alcune aziende della provincia: il Birrificio Legnone di Dubino, Brisaola Fazari dalla Valchiavenna e l’Hotel Fior di Roccia di Lanzada. Al Villaggio i visitatori potranno degustare al Ristorante Valtellina gestito dall’Hotel Combolo di Teglio i pizzoccheri, gli sciatt, la bresaola e altri piatti e prodotti tipici, accompagnati dai grandi vini del territorio. E per chi preferisse cucinare a casa, sarà possibile acquistare i pizzoccheri freschi scarrellati a vista dalle maestre pizzoccheraie dell’Accademia del pizzocchero di Teglio, sodalizio che ha codificato la ricetta della tradizione.

"Come APF Valtellina diamo continuità all’ottimo lavoro svolto negli anni da Valtellina Turismo – osserva Elio Moretti, presidente del Consiglio di amministrazione di APF Valtellina – Il nostro obiettivo è quello di veicolare un messaggio di qualità e fare in modo che nella nostra destinazione giungano sempre più visitatori". Un appuntamento per chi ama il buon cibo da non perdere.

Sara Baldini