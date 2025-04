Botte e minacce ai genitori. Patteggia un anno e quattro mesi

Dal 2011 al 3 gennaio 2024, quando gli anziani genitori hanno dovuto fare quel che mai un padre e una madre mai vorrebbero arrivare a fare: denunciare il proprio figlio. Eppure è stato inevitabile, perché nel corso di quell’ultimo episodio l’uomo, un chiavennasco classe 1977, oltre ad aver afferrato per il collo l’anziano genitore, per altro con problemi di deambulazione, avergli sputato in faccia e torto il naso, si era pure scagliato contro la madre intervenuta per difenderlo, prendendola per i capelli e facendola cadere e, una volta che questa era riuscita a rialzarsi, spingendola di nuovo a terra. La goccia che ha fatto traboccare il vaso già colmo dei poveri genitori dopo 13 anni di vessazioni quotidiane, insulti, minacce ("ti faccio fuori", diceva l’uomo rivolto al padre) e ripetute percosse. Ieri il giudice Antonio De Rosa ha condannato il figlio accusato di violenze in ambito familiare a 1 anno e 4 mesi, concedendogli la sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di uno specifico percorso al centro che si occupa di uomini autori di comportamenti violenti nelle relazioni affettive. S.B.