A San Silvestro brindisi e coro gospel

Fine anno a ritmo di gospel e spiritual in Valsassina. Questa sera alle 21, nella chiesa parrocchia di San Bernardino a Casargo, è in programma il concerto del coro gospel Sol Quair di Lecco. È un recalo degli amministratori locali e dei volontari della Pro loco a tutti i cittadini, turisti e villeggianti che stanno riempiendo le strutture ricettive e le seconde case per la notte di San Silvestro. Il coro è stato fondato nel 1995 a Mandello del Lario a opera della cantante americana Marilyn Turner, ed oggi è diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza. Il repertorio è vastissimo. Dopo il concerto un rinfresco con brindisi per tutti.