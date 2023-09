Giornata dell'Alzheimer, tutte le iniziative in Lombardia il 21 settembre 2023

Milano, 20 settembre 2023 - Il 21 settembre si celebra la Giornata mondiale contro l'Alzheimer, malattia che colpisce circa 40 milioni di persone nel mondo e un milione di persone in Italia, per la maggior parte over 60. La malattia aumenta con l’età e dopo gli 80 anni, e colpisce 1 anziano su 4. Numeri che sono destinati a crescere a causa del progressivo aumento della durata della vita, con un raddoppio dei casi ogni 20 anni. La Giornata ha lo scopo di informare, sensibilizzare e aumentare la consapevolezza nei confronti delle persone che vivono con demenza. Sono numerose le iniziative che si svolgono in occasione della 28esima edizione della Giornata e della decima edizione del Mese mondiale dell'Alzheimer, a tema: "Amici delle persone con demenza: verso una società più inclusiva".

Provincia di Bergamo

Albino (Bergamo) 2 ottobre ore 9 -12 Festa Dementia Friendly Community Albino Camminata per le vie di Albino, lezione di ginnastica adattata, letture e aperitivo in piazza del Mercato. Per informazioni: Erica Chitò tel.370/3625977, e-mail: [email protected] Bergamo 17 - 22 settembre “DFestival Stagione 1 Dori Edition”. Eventi di sensibilizzazione a Daste Bergamo – via Daste e Spalenga 13/15. Per informazioni: Generazioni FA tel. 035/753441 Scanzorosciate (Bergamo) 1 - 26 settembre “Progetto Blu Alzheimer” di sensibilizzazione diffusa. Per informazioni: DFC Scanzorosciate tel. 345/3976689, e-mail: [email protected].

Provincia di Como

Cantù (Como) 25 settembre ore 14.30 - 17 “La malattia di Alzheimer e la demenza: caratteristiche, bisogni e problematiche – domande discussioni e confronto”. Incontro informativo e di consulenza con Cooperativa Il Gabbiano, via Baracca 58. Per informazioni: tel. 031/715310, e-mail: [email protected]

Provincia di Varese

Gavirate (Varese) - Nei giovedì di settembre, Mese mondiale dell’Alzheimer, incontri informativi online. Per informazioni: Progetto Rughe tel. 366/6457422, e-mail: [email protected] Tradate (Varese) 4 – 24 settembre “Trada(r)te 2021” Mostra d'arte diffusa. Esposizione di quadri nei negozi di Tradate. Per informazioni: Associazione Volontari Anziani Tradate Tradate (Varese) 25 settembre ore 10 – 18 “Trada(r)te 2021” Mostra dei quadri esposti e incontro con lo scrittore nel arco Villa Centenari in via Galli

Provincia di Pavia

Pavia 25 settembre ore 9 “Demenze ed Alzheimer: Attualità e Prospettive post Covid”, convegno con registrazione obbligatoria oppure in streaming su Zoom.

Provincia di Milano

Melegnano (Mi) 21 settembre ore 18 - 20 “I(N)dimenticati” Seminario nel Castello Mediceo – Sala delle Battaglie. Per informazioni: AMAME tel. 329/1940619, e-mail: [email protected]

Comune di Milano

Numerose le iniziative proposte dal Comune di Milano in occasione del Mese dell'Alzheimer. Concerto per l’Alzheimer, in collaborazione con il CPM Music Institute, istituto di alta formazione in popular music. 21 settembre ore 15.30 RSA Virgilio Ferrari, via Panigarola 14. Per informazioni e partecipazione: [email protected]. 'Le Compagnie Malviste - Cosa c'è da ridere - racconti quasi comici di vita con l'Alzheimer' una performance teatrale dove si mette in scena la vita reale di una popolazione colpita dall'ormai sempre più diffusa malattia di Alzheimer e da tipologie similari. Il messaggio é chiaro e per tutti: anche se una persona perde la testa, non ricorda più niente, pensiamo che il cuore continui a battere ed é proprio sul cuore e sulle emozioni che la performance prende vita. In scena un attore e un musicista. Un intreccio di storie realmente vissute nel quale cogliere gli aspetti più profondi di ogni singola persona e ascoltare senza giudicare. 21 settembre ore 18.00 Ponte degli Artisti Repubblica FS, piano mezzanino. Per informazioni e partecipazione: [email protected] Cell. 351.8009578 21 settembre Residenza Saccardo Korian, via P.A. Saccardo 47, Associazione AMA Milano. Giornata aperta ai familiari e alla cittadinanza con punti informativi e sportelli di accoglienza. A.M.A. Milano partecipa al mattino, dalle ore 10 alle ore 13 con la presentazione dei servizi a supporto dei caregiver dei malati di Alzheimer e del servizio di Alzheimer Cafè, con la presenza di due psicologi dell'Associazione. Nel pomeriggio, dalle ore 17 alle 19, si terrà il convegno “Alzheimer: istruzioni per l'uso” condotto da Chiara Gori, specialista in Neurologia e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale in formazione, di Korian. Per informazioni e partecipazione: A.M.A. Milano Cell. 375 557 1697 lun-ven - 10 - 12.30. Per prenotazioni e informazioni sul convegno: RSA Saccardo Tel. 02 2101049 23 settembre ore 11 Mare Culturale Urbano, via Gabetti 15, Associazione Walter Vinci. Prove Aperte di SonoraMente, Concerto del coro SonoraMente aperto a tutti, ingresso libero e gratuito. Per informazioni: [email protected]. 23 settembre alle ore 16, Auditorium Teresa Sarti Strada, viale Ca’ Granda, 19. L'associazione Al Confine APS propone 'Una vita rosa e turchese', documentario che ripercorre i percorsi svolti al domicilio con famiglie che vivono l’esperienza della demenza, focalizzati sulla coppia anziano fragile/caregiver familiare. Le storie ricordano che la fragilità è una normale condizione esistenziale e mostrano come essa possa diventare un punto di partenza per riscoprire gratitudine, empatia, compassione e interdipendenza, valori che nutrono le relazioni tra esseri umani e che ci fanno crescere, indipendentemente dal grado di autosufficienza. Al termine della proiezione il regista e l’arteterapeuta saranno lieti di dialogare con i presenti. Ingresso libero fino a esaurimento posti. 29 settembre ore 15 - 17 RSA Virgilio Ferrari, via Panigarola 14. Cineforum con visione di un film sul tema dell’Alzheimer e, a seguire, discussione. Per informazioni e partecipazione: [email protected].

Rete Alzheimer Milano

Per informazioni sulle attività del Comune di Milano a favore dei malati di Alzheimer e a sostegno dei familiari si può telefonare al numero verde gratuito 800 684839, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, scrivere a [email protected] oppure consultare il sito del Comune cercando la voce 'rete Alzheimer'. Il Comune per le persone con decadimento cognitivo offre terapia psicomotoria, attività occupazionali e ricreative, socializzazione stimolazione cognitiva. Per familiari e assistenti: momenti di condivisione, discussione e consulenza psicologica. Le sedi degli incontri della Rete Alzheimer sono: Municipio 4 Centro SocioRicreativo Culturale (CSRC) Mazzini, via Mompiani, 3. Orari: lunedì, mercoledì e giovedì 9.00 - 13.00 Municipio 6 Casa Delle Associazioni e del Volontariato, via Balsamo Crivelli, 5 orari: lunedì 9.00 - 13.00; martedì e giovedì 14.00 - 18.00 Municipio 7 Centro SocioRicreativo Culturale (CSRC) Il Giardino, via Stratico, 5 orari: lunedì 14.00 - 18.00; mercoledì e venerdì 9.00 - 13.00 Municipio 9 Centro SocioRicreativo Culturale (CSRC) Cassina Anna, via Sant’Arnaldo, 17 orari: lunedì, martedì e giovedì 9.00 - 13.00