Endometriosi dolorosa, Carrefour: un giorno al mese di congedo retribuito alle dipendenti malate

Milano, 19 giugno 2023 – Endometriosi dolorosa, il gruppo Carrefour Italia concede alle dipendenti che ne soffrono dodici giorni di congedo annuale. In sostanza un giorno al mese di congedo retribuito ovviamente dietro presentazione di un certificato medico. L’iniziativa di Carrefour, che in Italia conta circa 12.000dipendenti tra sede e punti vendita, è rivolto a tutte le donne che in azienda sono affette da questa patologia.

Cos’è l’endometriosi

L'endometriosi può essere definita come un'infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico, causata dalla presenza anomala, in questi organi, di cellule endometriali che, in condizioni normali, si trovano solo all'interno dell'utero

I sintomi

Sintomo caratteristico dell’endometriosi, è il dolore, che può risultare particolarmente invalidante per le pazienti e influire severamente sulla qualità della vita.

Diagnosi e cure

Spesso, tuttavia, questa malattia resta silente e viene diagnosticata incidentalmente nel corso di altre indagini specialistiche. Inoltre, l’endometriosi risulta anche particolarmente complessa da trattare, poiché i percorsi terapeutici vanno sempre personalizzati in base alle condizioni cliniche della singola paziente, allo stadio della patologia e al desiderio riproduttivo.

Causa di infertilità

Nonostante l’endometriosi affligga oggi in Italia il 10-15% delle donne in età riproduttiva e sia causa di infertilità nel 30-40% dei casi, c’è ancora scarsa consapevolezza sociale su questa tematica. Oggi in Italia sono almeno tre milioni le donne con diagnosi conclamata, ma il percorso che porta alla diagnosi è lungo e dispendioso - si stima intorno ai 7 anni - e spesso sono le donne stesse a sottovalutare il dolore perché percepito come reazione naturale del proprio corpo.

Paola Accornero

“Per migliorare la parità di genere nei luoghi di lavoro è necessario porre un’attenzione particolare sulla salute femminile e creare maggiore consapevolezza sulle specifiche difficoltà che le donne si trovano ad affrontare in ambito lavorativo in diversi momenti della loro vita – afferma Paola Accornero, General Secretary di Carrefour Italia – Il congedo per endometriosi, in assenza di normative specifiche dedicate, è una misura che mira a superare i pregiudizi e favorire l’adozione in azienda di comportamenti adeguati nella gestione di queste situazioni. L’endometriosi è una patologia che comporta un dolore spesso così acuto e persistente da compromettere il normale svolgimento delle attività quotidiane. Con questa policy vogliamo essere ancora più vicine a tutte le donne che ne soffrono”.