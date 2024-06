Un motivo in più per donare: ADO San Paolo Milano ODV celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

In occasione del 20° anniversario della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra il 14 giugno, l’Associazione Donatori Ospedale San Paolo di Milano (ADO San Paolo ODV) lancia la campagna di sensibilizzazione "Un motivo in più per donare”. Il claim sottolinea l'importanza di trovare sempre una motivazione in più per fare un gesto semplice come la donazione di sangue, in grado di salvare vite umane e migliorare la salute di chi ne ha bisogno. Un messaggio rivolto in particolare ai giovani, invitati a diventare protagonisti del cambiamento e a contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza di sangue.

Un impegno costante per la donazione

Il 2023 si è concluso con una positiva ripresa dopo un periodo particolarmente altalenante di donazioni registrato l'anno precedente, afferma Paolo Montoneri, Presidente di ADO San Paolo ODV di Milano. "La Giornata Mondiale del Donatore rappresenta un'importante occasione per rilanciare a livello globale questo messaggio di solidarietà e per ringraziare tutti coloro che, con generosità, donano il loro sangue".

L'eco della campagna globale dell'OMS

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha scelto quest'anno lo slogan "20 years of celebrating giving: Thank you, blood donors!" (20 anni di celebrazione della donazione: Grazie, donatori di sangue!) per la campagna globale dedicata alla Giornata Mondiale del Donatore. Un'iniziativa che commemora il traguardo del 20° anniversario e celebra il profondo impatto che la donazione di sangue ha sulla vita di pazienti e donatori.

Un invito a donare

ADO San Paolo ODV invita tutti i donatori di Milano a visitare il Centro Trasfusionale dell’Ospedale San Paolo di Milano e a diffondere il messaggio della campagna. Ogni donazione è un gesto prezioso che può fare la differenza. Insieme per un futuro più sano. Con il contributo di tutti, è possibile raggiungere l'obiettivo dell'autosufficienza di sangue e garantire a chi ne ha bisogno un bene prezioso e indispensabile. Donare è un atto di amore e di solidarietà: un motivo in più per farlo è la consapevolezza di poter salvare una vita. Il centro trasfusionale è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11 e il sabato dalle 8 alle 12, inoltre una volta al mese, escluso il mesi di agosto, c’è la domenica ADO, una giornata dedicata a tutti quei donatori che non riescono a donare durante la settimana.

Le altre iniziative di ADO

Tra le altre iniziative dell’Associazione ADO San Paolo DOV vi sono la seconda edizione degli Europei della Donazione con ADO 2024. Nata sull'onda dell'entusiasmo per gli Europei di Calcio del 2020, l’iniziativa è stata ideata per avvicinare il mondo delle donazioni agli appassionati di calcio, e in particolare alla Generazione Z, per stimolare la prima donazione. ADO San Paolo ODV ha ideato anche un contest molto originale per tutto il 2024, una maxi affissione 12 metri per 3 in Viale Famagosta a Milano che raffigura i volti dei donatori. Ogni partecipante al contest vedrà, previa autorizzazione, il proprio volto sulla maxi affissione. "Un modo nuovo e interessante di rendere ancora una volta protagonisti i nostri donatori, facendoli diventare co-creatori della campagna di comunicazione di ADO" prosegue Montoneri. "Vogliamo celebrare il loro gesto di generosità e al tempo stesso incoraggiare altre persone a fare lo stesso." Infine ADO San Paolo Odv è sempre vicino ai giovani e soprattutto ai maturandi che il prossimo 19 giugno si appresteranno ad affrontare gli esami di Stato 2024 e che speriamo diventino i neo-donatori. Sostiene il progetto “Maturità” il remix di una canzone, scaccia ansia da esami, diventato l’inno ufficiale degli stessi, creato dal docente di musica Alex Fusaro, con una versione pop-rock e un nuovo coinvolgente videoclip in cui ADO è sempre a fianco degli studenti.

