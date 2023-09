Residenza per anziani Aliverdi, location ideale dove vivere in maniera serena e più tranquilla

La Residenza per Anziani Aliverdi è pensata per tutti quegli anziani autosufficienti o con qualche fragilità. Differisce dalle altre strutture perché non è un RSA, ma un luogo di vita per chi ha almeno compiuto 65 anni d’età e che favorisce la socializzazione, in un contesto protetto e sicuro grazie ad operatori presenti h24.

La struttura sorge nel verde della pianura lodigiana, poco distante da due capoluoghi di provincia (Piacenza e Lodi). Si sviluppa su quattro livelli e dispone di un comodo parcheggio esterno per visitatori, un portico pedonale con ampio marciapiede arredato con panchine e filare di alberi, sul quale affacciano un negozio di abbigliamento e un parrucchiere. Offre agli ospiti tranquillità ed una serena vita sociale. Situata all’interno della cittadina, a pochi passi è possibile raggiungere servizi quali: farmacia, bar, mini-market e Chiesa Parrocchiale.

La Residenza per gli anziani Aliverdi sorge nel verde della pianura lodigiana, poco distante da Piacenza e Lodi

«I nostri ospiti apprezzeranno la possibilità di: accogliere amici e parenti in qualsiasi momento, di portare con sé il proprio animale domestico, di essere vicini al centro del paese di Ossago Lodigiano e quindi a tutti i servizi (bar, farmacie, ristoranti), di avere una dieta curata da un nutrizionista specializzato in alimentazione per la terza età e di sentirsi felicemente a casa anche se non più nella loro abitazione di origine», fa sapere Emanuela De Santis, referente Residenza Aliverdi. Perché preferire un luogo del genere a una badante? «Sono due servizi totalmente diversi. Quello che mi sento di dire è che alla Residenza Aliverdi si può contare su tranquillità e sicurezza, grazie a personale qualificato sempre presente. In più esistono moltissime possibilità di socializzazione grazie alle attività di animazione interne alla struttura. Possiamo quindi dire che si costruiscono nuovi legami e amicizie», evidenzia la De Santis, che ci tiene poi a ricordare che è possibile soggiornare ad Aliverdi pure per brevi periodi.

«Molti ospiti scelgono di trascorrere da noi tutto il periodo estivo o anche il solo mese di agosto per evitare di stare a casa da soli, spesso, in abitazioni senza il condizionatore».

L’obiettivo è garantire ad ogni ospite un luogo protetto, dotato di comfort, in cui vivere in compagnia, mantenendo però la propria indipendenza. Gli appartamenti sono 18, ciascuno dotato di due posti letto (due posti singoli o uno doppio), ma è possibile richiedere l’uso esclusivo dell’alloggio. Sono completamente nuovi e con bagno privato, accessibile da persone con disabilità. Disponibile il Wi-Fi mentre il servizio di assistenza è garantito 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Ci sono inoltre il servizio di lavanderia, dove il perosnale si occupa della sostituzione settimanale di biancheria da letto e da bagno, e animazione per coinvolgere tutti i presenti in attività collettive.

