LILT in pista contro i tumori con la Formula Uno. Il 2 giugno in Autodromo per Casa Lilt Monza

Una nuova onda di magliette rosse e bianche è pronta a colorare la pista dell’Autodromo per lottare insieme a LILT contro i tumori. La Formula Uno, la storica corsa-camminata solidale della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Milano Monza Brianza, giunta alla 43esima edizione, invaderà gli spazi dell’Autodromo venerdì 2 giugno. Sarà una grande festa, che animerà gli spazi del tempio della velocità, dal mattino sino a metà pomeriggio.

La Formula Uno è aperta a tutti Sportivi e atleti amatoriali, ma anche famiglie con bambini e amici a quattro zampe. Si può camminare o correre, scegliendo tra i quattro percorsi che si snodano nella cornice del Parco di Monza: 2,4 km (percorso giallo), 5,8 km (verde) per arrivare agli 11 km (rosso) e ai 18 km (blu). La partenza in pista è prevista per le 9.15. Dalle 8 i volontari LILT saranno già operativi in zona Paddock per l’accoglienza. L’evento deve il suo successo da oltre 40 anni grazie alla passione dei volontari LILT di Monza, cuore della Formula Uno.

La corsa sosterrà le attività di Casa LILT Il grande polo di prevenzione e assistenza oncologica di via San Gottardo a Monza mette a disposizione nuovi servizi, attrezzature diagnostiche di ultima generazione e un team medico specializzato per intercettare i bisogni di diverse tipologie di pazienti, anche di chi, malato oncologico, necessita di assistenza specialistica o sostegno economico. Nel 2023 LILT punta ad attivare altri percorsi importanti per la salute psico-fisica di chi vive o ha vissuto l’esperienza della malattia.

Prima e dopo la corsa: musica, food e giochi Sarà una festa anche nel Village dell’Autodromo, con musica e animazione a cura del dj Fabio Marelli e di Discoradio e la premiazione dei vincitori. Novità di quest’anno sarà la Formula Eat&play, che prolungherà l’evento anche nel corso del pomeriggio. I runner, dopo la corsa, avranno la possibilità di fermarsi e godere delle proposte food dell’Associazione Quadrifoglio e provare i giochi in legno dell’Associazione Ludopuzzle.

Tutti coloro che si iscriveranno alla corsa, con una donazione a partire da 12 euro, riceveranno la t-shirt e il pacco gara con i gadget offerti dagli sponsor dell’evento. L’ingresso è gratuito per i bambini al di sotto dei 3 anni. Per le famiglie e i gruppi superiori alle 4 persone è disponibile un biglietto a tariffa agevolata di 10 euro.

Le iscrizioni Ci si può iscrivere nelle sedi LILT, sul sito web dell’associazione - www.legatumori.mi.it, nei gazebo allestiti a Monza e in Autodromo:

al parco di Monza in viale Cavriga il 27 e 28 maggio in piazza Arengario a Monza

in piazza Arengario a Monza il 2 giugno, giorno della manifestazione, dalle ore 8.00 direttamente all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza, area Paddock.

Il pacco gara, insieme ai prodotti di ristoro, verrà distribuito il giorno stesso dell’evento, al momento dell’arrivo. Una volta fatta l’iscrizione, si potrà ritirare il biglietto d’ingresso con la T-shirt della Formula Uno nei gazebo e in autodromo.

La Formula Uno è sostenuta da Elesa

L’azienda monzese è da anni al fianco di LILT per promuovere la prevenzione oncologica. “La mia famiglia ha un legame con LILT da oltre 40 anni – spiega Carlo Bertani, amministratore delegato di Elesa. - Mia mamma è stata una volontaria dell’associazione. Mio padre Alberto con tutta la famiglia ha proseguito l’impegno, con un costante sostegno alla Formula Uno. La nostra azienda è a pochi chilometri dall’Autodromo e ci sentiamo a casa. Abbiamo dipendenti che sono volontari LILT e alla corsa siamo sempre uno dei gruppi più numerosi: è un modo per trovarci tra colleghi e vivere un momento particolarmente bello”.

Per info e iscrizioni: www.legatumori.mi.it,