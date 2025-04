Milano Musica Emergente

In onda Domenica 20 aprile ore 15.00 su Supersix (canale 833), il live DI Nicola Ferrari e Nik Messori, tenutosi a Milano presso il Q-HUB. In questa occasione il rocker sassolese ha presentato i brani del primo disco “Again”, album contenente 12 inediti e disponibile anche in cd fisico e vinile (con 2 bonus tracks). Wings of fire è il nuovo singolo estratto, un brano pop rock che rappresenta in pieno lo stile del cantautore e musicista sassolese. Wings of fire (IMC Produzioni Musicali-Radio Rossa Management) è firmata da Nicola Ferrari sia per il testo che la musica e l’arrangiamento è a cura di Francesco Mignogna. Nel video, girato presso il Motor Valley di Maranello (Mo) per la regia di Simone Gazzola, il protagonista attraversa un mondo monocromatico di paesaggi metafisici, dove geometrie perfette e natura primitiva scorrono sul suo corpo, simboleggiando un viaggio interiore tra razionalità e caos. Il tempo fluisce in modo irregolare: vento, onde e fumo rispondono alle sue emozioni, rallentando o deformando lo spazio. Anche nell’apparente immobilità, il cambiamento è inarrestabile. (Produzione and location Discromie - Creative direction and Illustrations Luca Scacchetti - Art Direction and Photography Elodie Cavallaro - Assistant Sara Fabbiani).

Sui canali social dell’artista tutti gli aggiornamenti per i prossimi appuntamenti live.

AlePerSempre presenta il singolo "TETRAPAK"

Il milanese Alessandro Brusati, in arte AlePerSempre debutta sulla scena musicale con il suo primo singolo "Tetrapak", un brano indie pop diretto e incisivo che esplora il tema della libertà personale e del desiderio di uscire dagli schemi imposti. Scritto e composto interamente dall'artista, il brano combina sonorità coinvolgenti con un testo profondo e sincero.

Con "Tetrapak", AleperSempre racconta il senso di disagio e la ricerca di una propria identità, segnando il momento in cui finalmente trova il coraggio di uscire dal grande contenitore quotidiano in cui ci troviamo. Con il suo deciso "Non ci sto", vuole affermare la propria personalità e rivendicare il diritto di essere sé stesso senza compromessi, opponendosi alle regole e aspettative imposte. Il testo attraversa immagini potenti, dal senso di alienazione sotto un "cielo senza stelle" alla voglia di superare i confini di un destino prestabilito, urlando un deciso "Oggi no!" contro ogni imposizione. Un viaggio musicale che unisce parole affilate come sciabole, cariche di immagini evocative e metafore incisive che colpiscono dritto al cuore, accompagnate da un sound avvolgente, in cui l'artista esprime la propria visione con forza e autenticità. Il brano tocca tematiche universali come la voglia di autodeterminazione, l'importanza di seguire le proprie passioni e il desiderio di riscoprire la genuinità dell'infanzia, lontano da etichette e conformismi.

Nel videoclip, l'attrice Adele Masciello interpreta una ragazza che rappresenta una generazione che si è sentita oppressa dalle aspettative e dai doveri, dimenticando di dare sfogo alla propria personalità. Tuttavia, ha saputo trovare il coraggio di cercare la propria strada. L'intento del videoclip è far sì che chiunque si possa immedesimare in questa ragazza, trovando in lei un simbolo di liberazione e riscoperta."Tetrapak" è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Spotify