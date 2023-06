La Sagra del Riso Carnaroli animerà Paullo il 16, 17 e 18 giugno 2023

È tutto pronto per la quarta edizione de “El dì de la festa”, la sagra promossa dalla Pro Loco Paullo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. La manifestazione si pone un duplice obiettivo: celebrare il Riso Carnaroli, selezionato nel 1945 da un agricoltore locale, e i Santi Patroni della città Quirico e Giulitta.

La kermesse prenderà il via venerdì 16 giugno con l’aperitivo nell’angolo lounge accompagnato da musica live: in questa occasione sarà possibile degustare il Gin de’ Paü ideato dal premiato bar tender locale Francesco Ceolin. Il cocktail, dal gusto molto particolare, è composto da gin, acqua tonica, sciroppo artigianale allo zafferano, ghiaccio e aromatizzato da un rametto di rosmarino. Alle 18.00, inoltre, prenderà il via anche il torneo di calcio balilla. La serata proseguirà poi con la risottata e la musica dal vivo.

Il parco Muzza sarà animato così per l’intero weekend con iniziative dedicate a tutti: street food gourmet, musica live, angolo lounge per aperitivo, stand di artigianato artistico, sfilata di moda e ludoteca con giochi dedicati ai più piccoli, ma anche agli adolescenti.

Il tema di quest’anno sarà “Riso e Vino”: Spumante Rosé Extra Dry, Chardonnay e Pinot Nero accompagneranno le risottate, la cui preparazione nel famoso pentolone da oltre due metri di diametro, sarà affidata allo chef paullese Jacopo Bosisio che presenterà tre ricette a base di Riso Carnaroli DNA controllato 18 mesi gran riserva stagionato del Distretto Rurale Riso e Rane.

Immancabile l’intrattenimento musicale: venerdì la serata sarà animata da Ariel & Teo Dj, sabato dalla musica italiana dagli anni ‘60 ad oggi a cura dei PuntoIT, per poi chiudere in bellezza, domenica sera, con i creativi arrangiamenti dell’irriverente band Teo e le veline grasse.

Tutte le info, gli aggiornamenti e le curiosità inerenti la sagra sono disponibili sulla pagina Facebook “El di' de la festa - La sagra di Paullo”, sulla pagina Instagram “eldidelafesta” e sul sito www.sagradelrisodipaullo.fun.

Di seguito il programma completo:

Venerdì 16 giugno 2023

Ore 17.00: Apertura food truck, stand hobbisti, ludoteca e bar con aperitivo accompagnato da musica dal vivo con Yarilin del Mas di Milano

Ore 18.00: Torneo di calcio balilla

Ore 20.00: Grande Risottata con El ris de Paü protagonista della ricetta tipica locale “Carnaroli salsiccia e zafferano”

Ore 21.30: Musica dal vivo con Ariel e Teo Cucchetti DJ

Sabato 17 giugno 2023

Ore 17.00: Apertura food truck, stand hobbisti, ludoteca e bar

Ore 18.00: Aperitivo Paullese a base di cocktail, stuzzichini e Gin de Paü accompagnato dal suono del sax di Mattia Scandola; consegna delle Benemerenze civiche

Ore 19.00: Sfilata di Moda a cura di Peperosa Boutique

Ore 20.00: Grande Risottata con Carnaroli ortiche e Gorgonzola

Ore 21.30: Concerto della band PuntoIT

Domenica 18 giugno 2023

Ore 11.30: Santa Messa dedicata ai Santi Patroni Quirico e Giulitta presso la Chiesa Parrocchiale

Ore 12.30: Benedizione delle famiglie e corteo verso il Parco Muzza con il Corpo Bandistico di Santa Cecilia

Ore 13.00: Aperitivo

Ore 17.00: Apertura food truck, stand hobbisti, ludoteca e bar

Ore 18.00: Aperitivo Paullese a base di cocktail, stuzzichini e Gin de Paü

Ore 19.00: Musica dal vivo con Sbeo

Ore 20.00: Grande Risottata con Carnaroli, speck e scamorza

Ore 21.30: Spettacolo dal vivo con Teo e le Veline Grasse

Di seguito i riferimenti della Pro Loco Paullo:

Sede: Via Mazzini, 19 – Paullo (MI)

Telefono: 3518947727

E-mail: [email protected]

Sito Internet: https://prolocopaullo.wixsite.com/prolocopaullo

Facebook: @Pro-Loco Paullo APS

Instagram: @proloco.paullo