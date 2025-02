Inizia il countdown per il Pokémon GO City Safari a Milano

Gli eventi live di Niantic trasformano le città in vibranti parchi giochi, unendo decine di migliaia di giocatori che condividono la passione per la cattura dei Pokémon e l'esplorazione insieme. Che si tratti di Allenatori esperti o di giocatori che non approcciano la app da tempo, non c'è momento migliore per riprendere l'avventura. I giocatori avranno l’occasione di stringere nuove amicizie, scoprire nuovi Pokémon da aggiungere alla propria collezione e sperimentare nuovi modi di giocare esplorando Milano. È l'occasione perfetta per riscoprire la magia di Pokémon GO.

Come partecipare

I biglietti per partecipare al Pokémon GO City Safari: Milano sono già in vendita, e possono essere acquistati su Pokemongolive.com e direttamente dall'app Pokémon GO.

Il prezzo del biglietto è di 10 euro per ogni giornata di gioco. Inoltre, per i fan più appassionati che desiderano vivere l'avventura per l'intero weekend, è disponibile anche un pacchetto cumulativo di due giorni al prezzo di 18 euro. I biglietti possono essere acquistati fino all’esaurimento.

I possessori del biglietto avranno anche accesso a bonus e premi aggiuntivi: maggiori possibilità di incontrare Pokémon Cromatici, fino a cinque scambi speciali al giorno in città, il 50% in meno di polvere di stelle negli scambi, moduli esca con durata fino a 4 ore e l'esclusivo souvenir Piccola Bussola regalato dal proprio compagno Pokémon. I bonus acquistati per il sabato saranno disponibili anche la domenica.

Gameplay e cosa aspettarsi

Ogni biglietto consentirà di aiutare il Professor Willow ed Eevee con una Ricerca a Tempo per scoprire di più sui Pokémon a tema che appariranno durante l’evento e visitare luoghi speciali a Milano.

Proprio Eevee, nell’esclusiva versione con cappello da esploratore, sarà il fido compagno da portare con sé durante l’avventura del Safari in città, che sarà vero e proprio tour emozionante alla scoperta di siti famosi, punti di riferimento e dei luoghi preferiti dai milanesi.

Camminando insieme a Eevee per le vie della città, gli Allenatori e le Allenatrici raccoglieranno abbastanza caramelle per farlo evolvere in una delle sue otto “Eeveeluzioni”: Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon o Sylveon, tutti con l’esclusivo cappello da esploratore. La ricompensa al completamento della ricerca consentirà di ottenere un incontro aggiuntivo con Eevee con cappello da esploratore in ciascun luogo visitato.

Durante l'evento appariranno inoltre tanti altri Pokémon speciali in tutta Milano: per la prima volta su Pokémon GO, sarà possibile incontrare in esclusiva Mudbray, il Pokémon Ciuconiglio! Mudbray apparirà al momento solo durante gli eventi Pokémon GO City Safari 2025, ma potrebbe apparire in tutto il mondo in un secondo momento.

I titolari di biglietto avranno accesso anche a ulteriori bonus e ricompense: maggiori possibilità di incontrare Pokémon cromatici, fino a cinque scambi speciali al giorno nella città, 50% in meno di polvere di stelle per effettuare scambi, moduli esca con durata fino a 4 ore e l’esclusivo souvenir Piccola bussola regalato dal proprio Pokémon compagno.

I momenti salienti dell'evento a Milano

Il format dell'evento è progettato per consentire agli Allenatori di vivere l'esperienza della città al proprio ritmo, catturando Pokémon e facendo amicizia con altri Allenatori e Allenatori lungo il percorso. Durante l'avventura del City Safari ci saranno anche diversi stand di Pokémon GO a Milano, tra cui quello di Milano Centrale, dove gli Allenatori potranno fare una pausa, ritirare imperdibili omaggi, incontrarsi e scattare foto indimenticabili insieme.

Infine, il divertimento continua anche sull'app Campfire, dove ci sarà una pagina dedicata al City Safari Milano e sarà possibile trovare e iscriversi a tutti i Meet-up ufficiali dei Community Ambassador: un'occasione in più per giocare e divertirsi insieme.

Non resta che restare sintonizzati per ulteriori informazioni e continuare a seguire i profili social di Pokémon GO (Instagram, TikTok, Facebook e X) per tutti i prossimi dettagli sull'evento.

Per maggiori dettagli sull'evento, consultare il blog post ufficiale su Pokemongolive.com.