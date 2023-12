Impianti Dentali e Chirurgia Computer Guidata la nuova era dell'Odontoiatria moderna

Il dott Davide Fumagalli, Odontoiatra, primo Chirurgo del Centro Dentistico Lambrugo, specialista in Implantologia computer guidata, ci parlerà di'' Chirurgia Implantare mini-invasiva''

Cosa si intende, Dott Fumagalli, per chirurgia Implantare Mini-invasiva?

Si intende la volontà di rispettare i tessuti trattandoli nel modo più conservativo possibile.

Oggi è possibile inserire impianti dentali, senza dover obbligatoriamente tagliare le gengive evitando cosi di dover suturare i tessuti a fine intervento.

Come è possibile inserire degli impianti dentali senza tagliare?

Grazie alla tecnologia più moderna è possibile realizzare la progettazione dell'intevento chirurgico, direttamente sul computer.

Mentre nella chirurgia tradizionale,l'implantologo esegue un taglio dei tessuti per poter evidenziare correttamente l'osso e decidere che tipo di impianto andare ad inserire, oggi, con la chirurgia computer guidata, abbiamo strumenti di valutazione pre operatori,che ci consentono di programmare l'intervento nel modo più preciso e conservativo possibile e far preparare una sorta di dima chirurgica che guiderà l'implantologo nell'inserimento delle viti implantari.

In molti casi, non sarà più necessario tagliare le gengive ma basterà semplicemente un piccolissimo foro.

Come funziona il procedimento di programmazione dell'intervento implatare?

Il paziente viene sottoposto durante la visita, ad un semplice esame radiografico 3D (cbct) localizzato esclusivamente nella zona di intervento e ad una impronta ottica delle due arcate dentarie.

Successivamente, grazie ad un software dedicato, il chirurgo esegue l'intervento chirurgico direttamente sul computer, inserendo gli impianti nella posizione più corretta.

A questo punto vine inviato il progetto virtuale, ad un centro fresaggio e dopo circa una settimana,

lo studio riceve in una box dedicata, tutto il necessario per poter procedere all'intervento chirurgico sul paziente.

Ha parlato di impronta ottica, cosa significa esattamente?

Oggi disponiamo di Scanner ottici intraorali, una sorta di telecamera, che ci permette di filmare le arcate dentarie del paziente, evitando cosi di dover ricorrere alle classiche impronte con fastidiosi materiali gommosi.

In questo modo il modello dei denti del paziente, viene realizzato, grazie ad una stampante 3D che legge il file ricavato dalla scansione orale, direttamente con una resina molto precisa.

Quindi l'applicazione dell'Impianto risulta molto veloce e sicura?

Certamente, grazie ad una mascherina trasparente che viene appoggiata sui denti del paziente e sulle sue mucose gengivali, è possibile inserire gli impianti in maniera molto rapida e precisa, praticando solo dei piccoli forellini.

Questo è un vantaggio enorme per il paziente che vede ridursi i tempi dell'intervento e di conseguenza, anche tutte i postumi post intervento, quali dolore,gonfiore,etc.

Soprattutto evita al chirurgo possibili errori di posizionamento degli impianti perchè, utilizzando la dima chirurgica, è obbligato a seguire il percorso di inserimento progettato con il computer.

Ma tutto questo è molto costoso?

Assolutamente NO.

La possibilità di progettare tutto con un software, ci permette di ridurre il numero delle sedute e la durata dell'intervento, incidendo favorevolmente sui costi a beneficio sia dello studio che del paziente.

E' possibile che oltre agli impianti vengano applicati anche i denti nella stessa seduta?

Sempre grazie alla programmazione iniziale e alla tecnologia, si possono realizzare per la data dell'intervento, sia i monconi da avvitare sugli impianti che verranno inseriti, sia i provvisori o addirittura le corone definitive che verranno applicate al termine dell'intervento stesso, tutto questo se si raggiungerà un adeguato grado di stabilità degli impianti stessi per poter procedere a caricarli

immediatamente.

Il progetto in 3D

Com'è stato possibile raggiungere questi risultati?

Oggi si possono raggiungere livelli di precisione e di affidabilità, solo scegliendo le migliori tecnologie e accordi di patnership con le aziende più evolute.

Noi del Centro Dentistico Lambrugo di Di Mar.ka srl,,abbiamo scelto I.D.I. Evolution, una realtà tutta ITALIANA .

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'Implantologia dentale, I.D.I. Evolution, ha creato e sviluppato dei processi in costante evoluzione, proprio sulla Chirurgia Computer Guidata.

Partendo dalla realizzazione dell'Impianto dentale, creato direttamente nella loro sede di produzione, alla realizzazione del progetto in 3D che, in condivisione con il Chirurgo implantologo, darà segutito alla realizzazione di tutte le parti che serviranno per eseguire l'intervento riabilitativo nella bocca del paziente.

Il tutto fornito direttamente da I.D.I Evolution senza l'ausilio di altri attori.

In questo modo è possibile raggiungere dei livelli di precisione chirugica mai visti prima con un margine di errore vicino allo zero e una soddisfazione del paziente completa.