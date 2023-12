Si rende noto che, in data 30 novembre 2023, il Comune di Desio ha indetto Asta Pubblica prevista per il giorno di GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO 2024, ALLE ORE 11:00, presso la Sala Pertini del Comune di Desio, piazza Giovanni Paolo II, 20832, Desio, in seduta pubblica e ivi si procederà mediante esperimento di asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, all’alienazione di immobili di proprietà comunale siti in Desio alla via Garibaldi n. 99-101.

Tali immobili sono suddivisi in n. 7 lotti, di cui sei lotti costituiti ciascuno da un’unità abitativa ed un box e un lotto costituito da un deposito.

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire, secondo le modalità descritte nell’Avviso, entro e non oltre il termine di mercoledì 31 gennaio 2024, alle ore 12:30, domanda di partecipazione composta, per ciascun lotto di interesse, da documentazione amministrativa e offerta economica.

Il testo integrale dell’Avviso Pubblico con le relative clausole e condizioni, unitamente agli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Bandi e Avvisi”, “Bandi Servizio Patrimonio”, “Avvisi aperti”, raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.comune.desio.mb.it/it/page/patrimonio-e-demanio-a08e17f4-e29f-4fe3-b7b9-20eddb1d54d4

Per chiarimenti ed informazioni è possibile contattare il Servizio Patrimonio del Comune di Desio al seguente indirizzo di posta elettronica patrimonio@comune.desio.mb.it oppure ai seguenti recapiti telefonici: 0362/392-369 o 0362/392-301 o 0362/392-354.