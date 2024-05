Grande successo in Emilia Romagna di “SALUTE IN COMUNE”

Da Castelnovo Ne’ Monti nel reggiano a Ozzano Emilia nel bolognese, sono molti i comuni della regione che hanno deciso di ospitare in piazza il nuovo progetto “Salute in Comune”, che offre gratuitamente visite senologiche, ecografie e mammografie a donne residenti o domiciliate nei singoli territori, dai 20 ai 44 anni compiuti. Prossime tappe: Crevalcore, Castelvetro di Modena, Torrile e Noceto.

La finalità del Progetto “Salute in comune” è la massima diffusione della cultura della prevenzione sanitaria specificamente indirizzata alla prevenzione del carcinoma della ghiandola mammaria, non limitandosi tuttavia esclusivamente a tale aspetto della prevenzione, in quanto si prevendono anche eventi di “Salute in Comune” dedicati alla prevenzione degli eventi cardio e cerebro-vascolari. Secondo i dati pubblici disponibili il carcinoma alla ghiandola mammaria, comunemente definito “tumore. al seno” colpisce ogni anno circa 50.000 donne e le patologie cardio cerebro-vascolari sono la principale causa di morte per malattia in Italia con più di 230.000 casi ogni anno.

Grazie a “Salute in Comune”, che evita ogni possibile sovrapposizione con gli screening del SSN e con le campagne di prevenzione gestite a livello territoriale dalle ASL/AUSL, si sensibilizza la cittadinanza alla necessità che la popolazione femminile rientrante nelle fasce di età tutelate dal SSN partecipi attivamente ai cicli di prevenzione, promuovendo nelle giovani donne non ancora incluse un approccio culturale alla prevenzione precoce e fornendo loro la possibilità di effettuare un check up gratuito in quanto offerto dalle attività economiche sensibili del territorio “da cittadino a cittadino”!

Un progetto nato dalle imprese e dai commercianti

Una delle belle novità di questo progetto innovativo è che le attività economiche sensibili che partecipano agli eventi di “Salute in Comune” non sono solo “sponsor” ma entrano a far parte loro stesse dellʼAssociazione no profit che sta proseguendo lʼazione di sensibilizzazione delle donne alla prevenzione, con altre iniziative e con una campagna mediatica che prevede anche lʼinvio di quasi mezzo milione di email ad indirizzi privati di donne e ad attività economiche dei territori in cui si sviluppano i progetti. In questo modo il neocostituito “Comitato Progetti Sociali ETS”, entità no profit a cui sono associati imprenditori, professionisti e commercianti, dà vita ad una bella iniziativa che nasce dalla gente per la gente, col plauso delle amministrazioni comunali e di vari rappresentanti del Governo, nonché di molti medici che a loro volta fanno parte del Comitato.

Quello che si intende fare con questi progetti è intervenire precocemente nel caso le visite e gli esami diagnostici evidenzino un quadro positivo e ampliare in tutta la cittadinanza la consapevolezza sullʼimportanza della prevenzione, perché “la prevenzione è vita”.