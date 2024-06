Fondazione Mondino offre una soluzione di grande valore per le famiglie che necessitano di supporto durante i momenti di difficoltà legati alla salute dei propri cari. Mondino Hospitality è il servizio di ricovero di sollievo, a favore delle famiglie che hanno bisogno di affidare un proprio caro, affetto da patologie neurologiche, a un team esperto e in un contesto sicuro, per brevi periodi, ad esempio durante le ferie estive e invernali oppure nel passaggio da una struttura all’altra.

Il servizio consente ai pazienti di essere ospitati in camere singole, con la possibilità di prolungare il soggiorno per periodi fino a 30 giorni o più. Durante il ricovero, i pazienti sono assistiti da un team dedicato di medici e infermieri specializzati nell'assistenza di pazienti affetti da disturbi neurologici e patologie correlate.

L'obiettivo principale di Mondino Hospitality è garantire il benessere e la cura completa dei pazienti durante il loro soggiorno. Ogni ospite riceve una valutazione medica approfondita e viene sottoposto a controlli regolari per monitorare il proprio stato di salute. Il team medico è in grado di adattare le terapie e i trattamenti in base alle specifiche esigenze cliniche del paziente.

Il servizio di Mondino Hospitality include una camera singola, con la possibilità di aggiungere un letto per un eventuale accompagnatore, un welcome kit personalizzato e pasti adatti alle esigenze dietetiche del paziente. Sono inoltre compresi servizi clinici essenziali come esami del sangue, ECG, visite neurologiche e valutazioni infermieristiche.

I pazienti hanno inoltre la possibilità di richiedere servizi aggiuntivi come check-up neurologici, esami specializzati e trattamenti di fisioterapia, eseguiti previa approvazione medica. Il servizio è disponibile a pagamento.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 0382/380407 o inviare una email a solventi@mondino.it.

Mondino Hospitality è la scelta ideale per le famiglie che cercano un'assistenza medica professionale e personalizzata per i loro cari in momenti di bisogno.

Per maggiori info: https://www.mondino.it/ricoveri-di-sollievo-hospitality/